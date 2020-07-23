سما المصري تتبرأ من سب وقذف ريهام سعيد

رنا صلاح الدين - استمعت المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارة مروة بركات، إلى دفاع سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

سما المصري، أنكرت التهم الموجهة لها قائلة: "ما حصلش وما سبتش ريهام أو أي حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دي عشان في خلاف بيني وبين ريهام قبل كده".

وطلب المحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة "سما" في دعوى سب وقذف "ريهام" بالبراءة، وقدم 55 مقطع فيديو تحتوى على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عامة فضلا عن موكلته.

واتهمت ريهام سعيد سما المصري بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.

يذكر أن الدائرة الأولى ب محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، قضت بمعاقبة "سما" بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.