بعد ٧ زيجات.. سوسن بدر تبحث عن عريس بهذه المواصفات

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية سوسن بدر، عن رغبتها في الارتباط من جديد، وذلك للمرة الثامنة.

سوسن بدر، قالت خلال لقائها عبر زووم، مع برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية "الحدث": "ومنحبش تأتي ليه، ولكن هناك شروط لابد من توافرها".

سوسن بدر

وأضافت، أن نظرتها للحياة تغيرت بصورة كبيرة نتيجة لتقدمها في العمر والخبرة التي اكتسبتها، لذلك فإن ما سيحكمها في الاختيار القادم - إن وجد - هو عقلها، وستبحث عن متطلبات في هذا الشخص لم تبحث عنها من قبل.

وتابعت من ضمن هذه المتطلبات أن يكون هناك توافق في الطباع والعادات، لأن الود والاحترام والرغبة في حياة مشتركة أهم وأفضل وأجمل من الحب، وهو ما تبحث عنه.

الفنانة سوسن بدر هي ابنة للممثلة الراحلة آمال سالم، ويطلق عليها لقب "نفرتيتي السينما المصرية" لتميزها بملامح مصرية فرعونية، درست في معهد الفنون المسرحية.

وكانت سوسن بدر قد كشفت أثناء لقائها بالإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامج المتاهة، أنها تزوجت سبع مرات المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنته الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها في العمل.

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المرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات وانتهى بالطلاق.

المرة الثالث من رجل أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته.

المرة الرابعة كانت من السيانريست محسن زايد عام 2001 وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج.

المرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبدالرحمن.

المرة السادسة كانت من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ20 عاما واستمر الزواج لمدة 4 سنوات حتى الانفصال.

والمرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح آل علي الذي يصغرها بـ 10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.

سوسن بدر