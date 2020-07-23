شذى: مررت بظروف صعبة لا يستطيع أحد تحملها

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة المصرية شذى، عن استيائها الشديد من تصرفات مطرب وملحن شهير ضدها والإساءة إليها بالحديث عنها بشكل غير لائق.

شذى، قالت في تصريحات صحفية: "أنا اجتهد دائما ومريت في حياتي بظروف صعبة قد لا يستطيع أحد تحملها ودائما ربنا يلهمني الصبر والسكينة على الابتلاءات منها وفاة والدي ووالدتي في وقت قصير ومريت بمشاكل إنتاجية وجميع أبناء جيلي تعرضوا لنفس المشاكل ولكني أحاول الصمود".

شذى

وأصافت: "أشكر الله انني مع منتج وشركة محترمة مثل الصديق والأخ العزيز محمد حامد والفنان الكبير عزيز الشافعي من أصدقائي الذين دائما يدعموني فهو ملحن موهوب وعلى المستوى الإنساني إنسان عظيم، كما أن النجم عمرو مصطفى ساندني كثيرا أثناء وفاة والدتي وأيضا أحب كثيرا الموزع تميم".

وعن أزمتها مع الفنان الشهير فقالت: "كان لازم أرد عشان أنا في الأول والآخر بنت ومطربة قبل أن يحترف ذلك الشخص الفن من الأساس".