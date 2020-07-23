محمد صبحي يقبّل رأس منى زكي.. صور

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد صبحي جمهوره بصورتين جمعته بالفنانة منى زكي، من إحدى المناسبات.

الفنان المصري ظهر في إحدى الصور، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وهو يقبل رأس منى زكي، تعبيرا عن حبه الشديد لها.

محمد صبحي ومنى زكي

محمد صبحي أرفق الصور بتعليق قال فيه: "مع تلميذتي مني زكي"، وقد حازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهوره.

يذكر أن الفنان محمد صبحي هو مكتشف الفنانة منى زكي، وذلك عندما كان عمرها 13 عاما، وقدمت معه أول أعمالها، وهو مسرحية "بالعربي الفصيح".

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وكان محمد صبحي قد كشف، في تصريحات سابقة، تفاصيل طريفة عن كيفية اكتشافه لموهبة منى زكي، حيث قال: "منى زكي قدمت في مسابقة التمثيل في فرقتي، فطلعت على المسرح ووقفت فترة وهي مبتسمة فقولت لها اتفضلي مثلي قالت لي أنا مش عايزة أمثل أنا عايزة أتصور مع حضرتك".

محمد صبحي ومنى زكي

وأضاف: "حاورتها لمدة 10 دقائق وبعدها قولت لها انتي لن تدخلي تصفية ولن أمتحنك وسآخذك معي في فرقتي لأنك ممثلة جيدة، شوفت فيها الموهبة وكانت نظرتي صحيحة لأنها كانت متميزة جدا".

وأكد أنه فخور جدا بمنى زكي وبعدد كبير ممن قدمهم منهم الفنان صلاح عبدالله، والفنان أحمد آدم، والفنان مصطفى شعبان، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد وفيق.