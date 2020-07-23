حفل عيد ميلاد لأحمد عز في كواليس مسرحية "علاء الدين".. شاهد

رنا صلاح الدين - فوجئ الفنان المصري أحمد عز باحتفال مفاجئ في الكواليس، أعده فريق عمل مسرحية "علاء الدين" له، احتفالا بعيد ميلاده.

الفنان محمد ثروت نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وقد ظهر فيه أحمد عز وهو يقف على المسرح أثناء البروفات، وفجأة دخل عليه الجميع حاملين قالب من الحلوى ويغنون له، فرد عليهم قائلا: "أحلى عيد ميلاد".

ثروت وجه تهنئة لأحمد عز، بقوله: "كل سنة وانت طيب يا علاء الدين وعقبال 1000 سنة صحة وسعادة.. عفريت المصباح".

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والفنان المصري أحمد عز من مواليد 23 يوليو عام 1971، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 49 عاما.

ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، وهو من بطولة أحمد عز، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة.

احمد عز