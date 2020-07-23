حبيب نور محمدوف يتغلب على أحزانه بآية قرآنية

رنا صلاح الدين - استعان الروسي حبيب نور محمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، بآية من القرآن الكريم، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للمرة الأولى منذ وفاة والده في الـ 3 من يوليو الجاري.

حبيب نشر الآيتين 23 و24 من سورة الإسراء في القرآن الكريم: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيراً".

حبيب نور محمدوف

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حبيب قال: "سأفتقدك كثيرا يا أبي، لقد كنت أبا وصديقا وأخا ومدربا في آن واحد.. لقد علمتني تقريبا كل شي أعرفه الآن، أتمنى أنك كنت راضيا عني، لأنه في رضا الوالدين رضا الله".

منشور حبيب حظى على أكثر من مليوني إعجاب بعد ساعات قليلة على نشره.

والد حبيب، عبد المناف نورمحمدوف، البالغ 57 عاما، كان قد توفي بسكتة دماغية في الـ3 من يوليو الجاري بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

عبد المناف يعد من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.