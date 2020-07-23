وفاة جدة الفنانة منة عرفه

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة، عن وفاة جدتها مساء الأربعاء ٢٢يوليو وذلك في منشور عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

منة فضالي، قالت في تدوينتها: "انتقلت إلى رحمه الله تعالى جدتي أرجو الدعاء لها".

وتلقت منة عرفة على العديد من تعليقات متابعيها الذين آمنوا لجدتها والرحمة ولها الصبر والسلوان.

Advertisements

منة عرفة

يذكر أن منة عرفة، خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "ليالينا 70"، وتعاونت من خلاله مع إياد نصار وغادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد على رزق وهاجر الشرنوبى وهبة عبد الغنى ونورهان ورنا رئيس وهشام الشاذلي وجيهان نور وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت مؤخرا في تصوير فيديو كليب أغنية جديدة مع الفنان حمادة هلال.