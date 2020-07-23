خاص- اليسا صاحبة رأي … ولكن

أطلقت الفنانة اليسا أغنية جديدة بعنوان “صاحبة رأي” التي تحمل اسم الألبوم الجديد والأخير مع شركة روتانا والمتوقع صدوره في الأول من آب/أغسطس المقبل بمناسبة عيد الأضحى.

الأغنية من كلمات أسامة مصطفى، الحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي هادي شرارة، هندسة صوت وميكس ايلي بربر. ويقول مطلعها: “أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري/ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه/وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري/وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه”.

الأغنية تتحدث عن اليسا نفسها عن أطباعها وتصرفاتها ووجهة نظرها في الحياة، وهذه ليست المرة الأولى التي تخصص فيها إليسا هذه النوعية من الأغنيات الدرامية لها فقد سبق وأصدرت يا مرايتي، مريضة اهتمام، أنا وحيدة، أقوى واحدة، وغيرها من الأغاني التي تُكتب خصيصاً لها ربما لتُرضي “الأنا” الموجودة بقوة في نفسيتها، حيث لا توفر فرصة إلا وتذكّر الجمهور ونفسها بأنها أقوى واحدة وصاحبة رأي وأنها واضحة وضوح الشمس وصريحة، وهذه الصفات حفظها الجمهور عن ظهر قلب الى حد الملل.