ريم العدل تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها: "صاحبة العمر كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: هنأت مصممة الملابس ريم العدل، صديقتها الفنانة منة شلبي، والتي احتفلت أمس الأربعاء بعيد ميلادها الـ 37. ونشرت "ريم" صور مجمعة لمنة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مانجتي موزتي فلتي، كل سنة وإنتِ صاحبة العمر كله". الفنانة منة شلبي، من مواليد 22 يوليو 1983، شاركت بعدد كبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، أبرزها "هي فوضي"، "فيلم هندي"، "واحة الغروب"، "نوارة"، "بنات وسط البلد"، "أحلام عمرنا"، "حديث الصباح والمساء"، وغيرها.

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