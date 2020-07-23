"ألذ أم".. هكذا احتفل أحمد الفيشاوي بعيد ميلاد سمية الألفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفل الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد والدته النجمة سمية الألفي. ونشر "الفيشاوي" صورة لوالدته، وعلق: "غير إنك ممثلة عظيمة حضرتك أحلى بنت وألذ أم، كل سنة وإنتِ طيبة يا سمسم". الفنانة سمية الألفي ولدت في 23 يوليو، وتزوجت الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وأنجبا الفنان أحمد الفيشاوي، وابنهما الأصغر "عمر". ومن أهم أعمالها "علي بيه مظهر"، "كناريا وشركاه"، "بوابة الحلواني"، "ليالي الحلمية"، "حد السيف"، "الموظفون في الأرض"، "العطار والسبع بنات"، وغيرها من الأعمال.

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