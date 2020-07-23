الأمير فيليب يسلم منصبه العريق لكاميلا زوجة نجله تشارلز

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يوليو 2020 03:45 مساءً - مما لا شك فيه أن انسحاب دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وميغان ماركل من أداء واجباتهما الملكية منذ نهاية شهر مارس –آذار 2020 الماضي،زاد من أهمية دوقة كورنوال كاميلا،زوجة أمير ويلز وولي العهد الأول الأمير تشارلز في المملكة المتحدة،وهما رحبا بزيادة واجباتهما الملكية برحابة صدر.

ففي مراسم رسمية ملكية يوم أمس الأربعاء، سلّم دوق أدنبرة الأمير فيليب"99 عاماً" ،زوج الملكة إليزابيث الثانية "94 عاماً" ، ملكة بريطانيا،منصبه كقائد شرفي لكتيبة البنادق إلى دوقة كورنوال كاميلا "73 عاماً" ،زوجة نجله الأكبر الأمير تشارلز ،وذلك بعد 67 عاماً من ارتباطه بفوج المشاة.





كاميلا خيار رائع وشعبي لهذا المنصب

كاميلا خلال تسلمها مهامها.



أقيم الاحتفال في قلعة وندسور غربي لندن، والبداية كانت مع إعلان أربعة من عازفي الأبواق عن وصول فيليب ثم أطلقوا نداء "لا لمزيد من العروض" بمناسبة احتفاله النهائي كقائد شرفي .

يذكر أن الأمير فيليب كان قد تخلى عن مهامه الملكية في آب/أغسطس 2017 بعد أن أتم أكثر من 22 ألف مهمة فردية .

أصبح فيليب دوق أدنبره القائد الشرفي لكتيبة البنادق منذ تشكيلها في عام 2007 ولكن نشير أن ارتباطه بالفوج يعود إلى عام 1953 حيث تولى القيادة الشرفية للكتائب المتعاقبة التي تشكل الفوج .

وأبدى حسب صحيفة "ميرور" البريطانية، قائد عام الكتيبة السير باتريك ساندرز سعادته بتسليم هذا المنصب إلى دوقة كورنوال كاميلا "73 عاماً" فقال: "إنه يوم حلو ومر ،لأننا فخورون للغاية بعلاقتنا مع دوق أدنبرة الأمير فيليب الذي كان القائد الأكثر روعة ،لكن من الممتع حقاً أن تأتي دوقة كورونوال إلى هذا المنصب ،لأن لها علاقة طويلة بالبنادق".

وقال مصدر ملكي: "أن كاميلا خيار رائع وشعبي لهذا المنصب".

وفي عام 2017 أصبح الأمير هاري القائد العام لقوات المارينز الملكية ،خلفاً لجده الأمير فيليب،الذي كان يشغل المنصب لأكثر من 64 عاماً ،لكن الأمير هاري تنحى عن كافة واجباته ومناصبه الملكية والعسكرية للإقامة خارج المملكة المتحدة مع عائلته.

ومن المقرر أن ينتقل في الأسبوع المقبل الأمير فيليب وزوجته الملكة إليزابيث الثانية إلى قصر بالمورال الأسكتلندي للإقامة فيه لمدة شهر كامل بعزلة كاملة كما فعلا في قلعة وندسور ضمن فترة العزل المفروضة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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