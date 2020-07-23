طرحت النجمة إليسا أحدث أغنياتها، التي تحمل اسم صاحبة رأي، جاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. أغنية صاحبة رأي كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادي شرارة. Advertisements يذكر أن النجمة إليسا طرحت أخيرًا أغنية بعنوان قهوة الماضي، والأغنية من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إليسا تطرح أحدث أغنياتها صاحبة رأي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.