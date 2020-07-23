أشاد الفنان محمود العسيلي بالفنان أحمد كامل، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر العسيلي صورة تجمعه بكامل، وعلق عليها قائلًا: زي ما قلت قبل كدا.. الرجل دا هيكون لي شأن كبير في الموسيقى في مصر و والوطن العربي.. حبيبي وأخويا الصغير أحمد كامل.
ورد عليه أحمد كامل قائلًا: ربنا يعلمغلاوتك عندي والله العظيم.
كما كشف العسيلي عن مفاجأة لجمهوره قائلًا: قريبًا، بدون الكشف عنها، ومن المرجح أن يكون هناك تعاون جديد بين أحمد كامل ومحمود العسيلي من خلال عمل فني يجمعهما للمرة الأولى.
يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح أخيرًا كليببعنوان جنة تكفينا، والكليب من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات يمنى العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد كامل طرح أخيرًا أغنية بعنوان قصاد بابك، والأغنية كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود العسيلي مشيدًا بأحمد كامل: الرجل دا هيكون لي شأن كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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