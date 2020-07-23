نقابة المهن التمثيلية تعيد الورش التقيمية بالمسرح وتلغي الاون لاين

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إلغاء الورشة التقيمية عبر اون لاين وجعلها إلى ماكانت سابقاً داخل المسرح، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة قائلة : "هاااااام جدااا.. نظرا للتقدم الملحوظ فى انحسار جانحة كورونا فان نقابة المهن التمثيلية قررت إعادة الورشة التقيمية الى ما كانت عليه فى السابقوإلغاء فكرة جعلها اونلاين وجعلها حصص فعلية داخل المسرح مع مراعاة الاجراءات الاحترازية".
وتابعت النقابة حديثها :" وعليه فقد تقرر مد فترة التقديم حتى يوم الأربعاء ٧/٢٩ من الساعة ٣ حتى ٨ مساء وستكون قيمة الورشة ٣٠٠٠ جنيه".
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