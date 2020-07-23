محمد رحيم يحتفل بوصول أغنية مشاعر لـ٢٠٠ مليون مشاهدة

احتفل الملحن محمد رحيم بتخطي أغنية "مشاعر" للمطربة شيرين عبدالوهاب حاجز الـ200 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب "رحيم" عبر حسابه قائلًا: "الحمد لله بشكر ربنا على النجاح الكبير ده، أغنية مشاعر تخطت 200 مليون Advertisements مشاهدة الحقيقة خطوة جميلة جداً أسعدتني". مشاهدة الحقيقة خطوة جميلة جداً أسعدتني". وتابع: "ألف مبروك لحبيبتي شيرين ولكل فريق العمل.. وكل حد شارك في الأغنية دي.. الحمد لله أول مطربة مصرية وعربية تكسر الرقم ده، وكمان أول تتر مسلسل مصري وعربي في تاريخ الدراما يكسر رقم 200 مليون مشاهدة". شارك في الأغنية دي.. الحمد لله أول مطربة مصرية وعربية تكسر الرقم ده، وكمان أول تتر مسلسل مصري وعربي في تاريخ الدراما يكسر رقم 200 مليون مشاهدة". يذكر أن أغنية "مشاعر" كانت طرحت على تتر مسلسل "حكاية حياة" للنجمة غادة عبدالرازق في رمضان "2013"، غناء المطربة شيرين عبدالوهاب، وألحان محمد رحيم ، أشعار أحمد مرزوق.

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