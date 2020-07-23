هالة صدقي مشيدة بـ محمد صلاح: الواد القمر ده ربنا يسعده زي ما بيسعدنا

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة إلى كابتن منتخب مصر محمد صلاح، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هالة صدقي صورة لمحمد صلاح، كما صرحت قائلة: صباح الانتصار وصباح اسم مصر عالي وعالي وعالي وبمو صلاح ،بحب الواد القمر ده ربنا يسعده زي ما بيسعدنا

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جميعا ،اسم عربي عالمي.

يذكر أن الفنانة هالة صدقي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل ليه لأ، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وبطولة كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، عمر السعيد، مريم الخشت، ناردين فرج، عمر الشناوي، عايدة الكاشف، صدقي

صخر، أحمد حسنين، زياد جلاد، شريف عواد، تميم عبده، بسنت شوقي، لطيفة فهمي، لبنى ونس، نهير أمين، حمدي ندا، عادل أحمد، جاسيكا حسام الدين، بتول عاصم، جوري بكر، الحلوة أحمد، محمد عبدالقادر، داليا الخولي، شهد كمال، كريم رمضان، ميريت عمر الحريري، محمد بطاوي، إسلام عماد، باسم عصام، دينا عبدالرحمن، يوسف محمد، أحمد زينهم، سناء عمر، أمل أبو رجيلة، عادل ماضي، أحمد عوني، رحمة أحمد، سما علي، سامح كمال، سيف زغبي، يوسف البسيوني، هبة رحال، علي الشال، أمير عجمي.