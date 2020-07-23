أصعب شيء واجهه ليبرون جيمس في العزل الصحي.. صور

رنا صلاح الدين - كشف ليبرون جيمس، عملاق لوس أنجليس ليكرز، المنتمي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أن أصعب شيء واجهه في فترة العزل والحجر الصحي خلال جائحة كوفيد-19 هو الوقت الذي اضطر فيه للابتعاد عن والدته.

ليبرون جيمس

المسابقة كانت قد توقفت في مارس بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وقضى جيمس، الفائز بلقب الدوري الأمريكي ثلاث مرات، فترة الحجر الصحي في لوس أنجليس في كاليفورنيا بينما كانت والدته جلوريا في أكرون في أوهايو.

ليبرون جيمس

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جيمس قال بحسب "رويترز": الشيء الوحيد الذي افتقدته خلال الحجر الصحي والدتي، هذه أول مرة في حياتي تمر هذه الفترة الطويلة دون رؤية والدتي، لم أتمكن من رؤية والدتي منذ مباراة كل النجوم ثم رأيتها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع قبل العودة إلى مدننا.. هذا أمر شديد الصعوبة بالنسبة لي.

ليبرون جيمس

ومن المقرر استئناف الدوري الأمريكي في 30 يوليو الجاري في منتجع ديزني وورلد في فلوريدا دون حضور مشجعين، وسيتنافس 22 من 30 فريقا لحسم بطاقات التأهل للأدوار الإقصائية.