عارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا تجمع 400 ألف دولار في ليلة واحدة.. صور

رنا صلاح الدين - ظهرت عارضة الأزياء الروسية ناتاليا فوديانوفا، بفستان أحمر اللون مع حذاء شفاف محاك يدويا من علامة "Zyne" المغربية.

ناتاليا فوديانوفا

نتاليا المعروفة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" باسم "ناتاسوبرنوفا"، كانت قد استضافت حفلا خيريا، ونشرت صورة لها عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من مليونين ونصف مليون متابع.

ناتاليا فوديانوفا

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الحفل نجح في جمع 400 ألف يورو من لمؤسسة خيرية تم إنشاؤها عام 2004 للمساعدة في بناء مجتمع شامل مفتوح للأطفال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في وطنها الأم روسيا، وتدعى "Naked Heart Foundation".

ناتاليا فوديانوفا

عارضة الأزياء الروسية فوديانوفا قالت: "كانت الليلة ساحرة.. بفضل حبكم ودعمكم المستمرين، جمعنا 400 ألف يورو خاصة في هذه الأوقات العصيبة من أجل مساعدة أطفال ذوي احتياجات خاصة".

ناتاليا فوديانوفا