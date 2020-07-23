أول تعليق من هيفاء وهبي على حبس مدير أعمالها السابق

أمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد غرب القاهرة بحبس محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على أموالها والنصب عليها.

وقال ياسر قنطوش، محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إن النيابة قررت حبس "وزيري"، في البلاغات المقدمة ضده، مضيفا أنه سيعلن، الجمعة، تفاصيل التحقيقات في مؤتمر صحفي.





وفي أول تعليق على التطورات الجديدة للقضية، قالت هيفاء وهبي عبر خاصية "ستوري" على موقع أنستقرام: "الحمد لله".





يذكر أن هيفاء وهبي اتهمت محمد وزيري بسرقة 63 مليون جنيه، وفي محاولة لاسترداد أموالها لجأت للقضاء.

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لكن في المقابل، نفى وزيري الاتهامات الموجهة إليه وقام برفع دعوى قضائية لإثبات زواجه من هيفاء وهبي.





هيفاء وهبي ولدت في 10 مارس 1976، وبدأت حياتها كعارضة أزياء، وفي عام 1992 تم اختيارها ملكة جمال لبنان.

بعد ذلك احترفت الغناء والتمثيل و قدمت عبر مسيرتها الفنية 7 ألبومات غنائية منها "بدي أعيش، فراشة الوادي، حبيبي أنا".

كما شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم "دكان شحاتة" و"أشباح أوروبا".



