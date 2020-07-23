نجوم عرب رحلوا قبل مشاهدة آخر أعمالهم.. رجاء الجداوي بالقائمة

تشارك الفنانة المصرية رجاء الجداوي في موسم عيد الأضحى السينمائي، رغم رحيلها عن الحياة في 5 يوليو 2020 بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ويعرض للجداوي فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

ورحلت رجاء الجداوي عن عالمنا قبل أن تشاهد آخر أعمالها الفنية وقبل أن تعرف ردود فعل الجمهور الذي أصابه الحزن لرحيلها.

وتتسع قائمة النجوم العرب الذين خطفهم الموت وحرمهم من رؤية آخر إبداعاتهم الفنية قبل أن تعرض على الشاشة. وتستعرض ”الخليج 365” أبرزهم:

أحمد زكي





تحمس الفنان الراحل أحمد زكي لتقديم قصة حياة المطرب الكبير عبد الحليم حافظ في فيلم يحمل توقيع المخرج شريف عرفة.

وفي عام 2005 بدأ أحمد زكي تصوير الفيلم، وشاءت الأقدار أن يعرف مرض السرطان الطريق لجسده، ورحل عن الحياة قبل أن يستكمل تصوير الفيلم بالكامل، وقد عرض فيلم حليم في 2006.



أسمهان





مغنية وممثلة سورية، تألقت في عالم الطرب وكانت تنافس كوكب الشرق أم كلثوم بقوة، وقدمت العديد من الأغنيات الرائعة منها "ليالي الأنس في فيينا". وفي عام 1944 رحلت عن الحياة إثر إصابتها في حادث سيارة.



ماتت أسمهان قبل أن تنتهي من تصوير دورها في فيلم "انتصار الشباب"، ما دفع المخرج لتغيير نهاية الفيلم تفاديا للموقف.

سليمان ياسين





يعد الفنان الكويتي سليمان ياسين أحد أعمدة الحركة الفنية في المجتمع الكويتي، كما يعتبره عدد كبير من النقاد بمثابة "مدرسة للمسرح العربي".



وفي 29 مارس 2020، تعرض سليمان ياسين لوعكة صحية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة، وبعد 3 أيام رحل عن عالمنا.

وبعد رحيله تم عرض آخر عمل فني شارك في بطولته وهو مسلسل بعنوان "شغف"، ونافس العمل بقوة في موسم رمضان 2020.

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عصام بريدي

توفي الفنان اللبناني عصام بريدي في أبريل عام 2015، في حادث سير مروع بلبنان، وهو شقيق مقدم البرامج وسام بريدي.



وكانت آخر أعماله مسلسل "علاقات خاصة" مع أحمد زاهر، ولم يشاهده، كما حرمه الموت أيضا من رؤية مسلسل "بنت الشهبندر".

محمود المليجي

كشف المخرج هاني لاشين عن لحظة وفاة الفنان الكبير محمود المليجي أثناء تصوير دوره في فيلم "أيوب" أمام العالمي عمر الشريف.

وقال لاشين إن المليجي كان من المفترض أن يموت في المشهد بالفعل وجلس أمام عمر الشريف وقال "الدنيا دي غريبة جدا، الإنسان بينام ويصحى" ثم مالت رأسه ومات.



لم يكتشف فريق العمل رحيله إلا بعدما وضع عمر الشريف يده على كتفه. مات محمود المليجي في 6 يونيو 1983 وبعد 4 أشهر تم عرض فيلم "أيوب" آخر أعماله الرائعة.

أم كلثوم





كانت كوكب الشرق أم كلثوم تعشق الغناء؛ لذا راحت تعمل حتى آخر لحظة في حياتها.

وفي سبعينيات القرن الماضي تدهورت حالتها الصحية ورغم ذلك لم تتوقف عن العمل.

وقبل رحيلها بعام واحد أجرت بروفات أغنية جديدة بعنوان "أوقاتي بتحلو" من تأليف عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي، وقررت أن تقدمها في حفل كبير، لكن وافتها المنية قبل الحفل.



وذهبت الأغنية للفنانة الجزائرية وردة وكانت سببا في شهرتها الكبيرة في العالم العربي من المحيط إلى الخليج.

خالد صالح





حذره الأطباء كثيرا من التدخين خوفا على قلبه الضعيف، لكنه لم يلتزم بالنصائح، وعندما تدهورت حالته قرر الأطباء إجراء جراحة قلب مفتوح، ووفاته المنية في غرفة العمليات.



كان آخر أعمال صالح هو الجزء الثاني من فيلم الجزيرة أمام أحمد السقا وهند صبري والذي عرض عام 2014، ومات صالح قبل أن يشاهده.