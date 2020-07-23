رحلة كارول سماحة السعيدة مع لايف ستايلز ستوديوز تواصل نجاحها

جددت المخرجة المصرية بتول عرفة شكرها للجمهور مع اقتراب كليب “Bon Voyage” أو “رحلة سعيدة” للنجمة اللبنانية كارول سماحة من الخمسة ملايين مشاهدة على القناة الرسمية لشركة الانتاج لايف ستالز ستوديوز عبر موقع يوتيوب.

وكتبت “عرفة” عبر حسابها على تويتر: “أربعة ملايين ونصف مشاهدة في ثلاثة أسابيع شكراً من القلب لأرقى جمهور“.

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أغنية “رحلة سعيدة”، باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل وهو أول تعاون بين النجمة اللبنانية ولايف ستايلز ستوديوز. والكليب من توقيع المخرجة بتول عرفة التي تتمتع بعين فنية نادرة نجحت في ترجمة مزاج الاغنية في لقطات ممتعة للعين والأذن ونجحت كذلك في بث روح ايجابية طاغية على الكليب من بدايته حتى نهايته.

وقد وضعت شركة لايف ستايلز ستوديوز خطة تسويقية ضخمة للترويج للكليب حيث تصدرت كارول الشاشات والاذاعات، بالاضافة الى دعم الأغنية على كافة المنصات الاجتماعية.