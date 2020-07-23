كميل شمعون يطلق مجموعته الجديدة للباحثات عن أناقة استثنائية

بريق دافئ، ينبسط على مروحة واسعة من الخيارات وضعها المصمم كميل شمعون في عهدة السيدات الباحثات عن أناقة استثنائية، والصبايا المفعمات بالحياة من خلال مجموعة “هوت كوتور” مميزة تغطي كافة الاطلالات والمناسبات الاجتماعية، أعدها لموسم خريف وشتاء 2020 – 2021 وقدمها بالتوازي مع عروض اسبوع الموضة الفرنسي وحملت اسم “Come Back”.

وانطلاقاً من المبدأ الحاسم بأن الفن علاج للقلق ولعدم اليقيم، يعود المصمم كميل شمعون الى تقديم مجموعة متكاملة، تتضمن هذه المرة 30 قطعة مميزة، وفستانيْ زفاف، جَمَع فيها بين تصاميم الهوت كوتور والتصاميم الجاهزة Prêt-à-porter، وتضمنت “أنسامبل” و”تايورات” تلبي تطلعات السيدة العصرية في اطلالاتها الاجتماعية، وفساتين طويلة تضفي طابع الفخامة على اطلالة السيدة الانيقة في المناسبات المميزة، إضافة الى فساتين سهرة قصيرة للصبايا المفعمات بالحيوية والنشاط والحركة.

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ويتخطى المصمم كميل شمعون في توقيت اطلاق مجموعة “العودة”، حالة الارتباك العالمي بسبب جائحة “كورونا” التي لم توقفه، كما مصممين عالميين آخرين، فاختار عودته بالتزامن مع اسبوع الموضة الفرنسي، ليضفي دفئاً على الموسم من خلال ألوان تصدّرها الاسود الذي يفرض هيبته على المجموعة، الى جانب ألوان نارية مثل الاحمر الذي يتمتع بقوة الحضور، والأخضر الزمرديّ الذي يمتلك قدرة على جذب الأنظار، فضلاً عن ألوان رقيقة مثل البنفسجيّ الهادئ…

وتجسّد السحر في أقمشة رقيقة وحساسة تفيض أنوثة، مثل الـ”بليسيه” و”الشيفون” و”الزيبرلين” و”الدانتيل” المطرز بلون التصميم، معتمداً على التقنية الهندسية في القص وحياكة حكايات الاحلام في كل فستان على حدة، فيما تصدرت بعض التصاميم قَصَّة الـV عند منطقة الصدر في الجزء الاعلى من التصاميم.

هذا الحشد الفني في التصميم، يتوّجه المصمم كميل شمعون في تنفيذ تطلعاته لليلة الاحلام والتي تتجسد في فستاني زفاف، أحدهما مزهواً باللون الابيض الناصع، تسمو به أكمام مرتفعة، وتعلوه طرحة، ويتلألأ بالاحجار الكريمة الشفافة التي تطرزه… أما الفستان الثاني، فتلعوه قبة مرتفعة مشغول من “التول” المكسّر حول الرقبة، تحلق به كجوهرة تتلألأ تحت ضوء الحب. وتمثل هذه الرؤية جزءاً من مشروع أوسع نطاقاً لتصميم بزات للعريس ولمناسبات الخطوبة تتناعم مع اطلالة شريكة العمر.