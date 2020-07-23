شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل ياسين دعم ثورة يوليو بسلسلة أفلام تبرز قيمة وأهمية الجيش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم الكوميدى إسماعيل ياسين كانت له شعبية كبيرة جدا لدى الجمهور المصرى والعربى، لذلك دعمته الدولة وقتها فى تقديم سلسلة أفلام كان لها دورا مهما لحث الشباب على الالتحاق بالأسلحة الوطنية مثل: إسماعيل ياسين في الجيش، ثم إسماعيل ياسين في الأسطول، وإسماعيل ياسين فى الطيران، وجميع هذه الأفلام كانت دعما للثورة والجيش المصرى، وكانت البداية مع "إسماعيل يس فى الجيش" لتحفيز الشباب على التطوع فى الجيش المصرى، وعندما حقق الفيلم نجاحا كبيرا قدم بعده كل السلسلة التى حققت نجاحا كبيرا وغلب عليها الشكل الكوميدى.

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كون الفنان إسماعيل ياسين مع صديقه أبو السعود الإبيارى، علاقة فنية قوية، كان نتاجها مجموعة من الأعمال الفنية الناجحة، منها مجموعة من الأفلام التي حملت اسم إسماعيل ياسين، حقق خلالها رقما قياسيا في عدد الأفلام التي حملت اسم بطلها، بنحو 18 عملا.

فيلم "إسماعيل ياسين في الجيش" تدور أحداثه حول "زكي" (إسماعيل ياسين)، الشاب الفقير الذي يستدعيه التجنيد، ويجد صعوبة في تنفيذ الأوامر التي تعطى له في الجيش ومن هنا تنشأ الكثير من المواقف المضحكة، كما يقع في حب فتاة تدعى سميرة، لكن يحاول "الشاويش عطية" (رياض القصبجي) الفوز بقلبها، ما يجعل الأمر صعبا على زكي ولكن يفوز اسماعيل ياسين بها كما يغير الجيش من شخصيته ويصبح شخصا يتحمل المسؤلية .