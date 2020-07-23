شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور بريتنى سبيرز يتظاهر أمام المحكمة لتحريرها من وصاية 10 سنوات بحملةFree Britney والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جمهور ومحبو المغنية بريتني سبيرز على الإيفاء بوعدهم معها خلال الساعات الماضية، وذلك أمام ساحات المحكمة فى مدينة لوس أنجلوس، من خلال حملة "Free Britney" التي تسعى لفك الوصاية المفروضة عليها بسبب الفترة العصيبة التي عانت منها قبل سنوات بعد إدمانها، مما ادى لتصرفات غريبها من جانبها قبل شفائها تماماً، دفعت المحكمة لجعل والدها وصى علي كل قراراتها حيث التقطت عدسات المصورين خلال الساعات الماضية عدة صور لجمهورها ومحبيها أثناء وقوفهم أمام المحكمة.





كما امسكوا في يدهم لافتات كثيرة تطالب القاضي باستقلالية نجمتهم حيث يرى هؤلاء أن بريتني عانت الأمرين بسبب عدم استقلاليتها، وبالتالي مع شفائها لابد من عودة حياتها لطبيعتها، حيث إن النجمة التي تحظى بجماهيرية عريضة لا تستطيع التصرف في شئونها الخاصة بصورة اعتيادية سواء عبر إدارة أموالها أو امضاء عقود جديدة على مدار 10 سنوات، خاصة أن والدها لم يعد المسئول عنها بعدما اعتذر عن الأمر مؤخراً لأمور شخصية خاصة به وحالته الصحية، وبالتالي عين القاضى شخصاً آخر مسئولاً.

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الأمر الذى يري جمهور ومحبو بريتني أنه يضرها إلى حد كبير، وبالتالي لابد من تحريرها من الوصاية عليها خاصة مع اتزانها مؤخراً.



