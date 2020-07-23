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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يهنئ منة شلبى بعيد ميلادها: "كل سنه وانتي طيبة يا غالية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أحمد رزق، على تهنئة الفنانة منة شلبى، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر رزق، صورة تجمعه بمنه شلبى من كواليس أحد الأعمال الفنية، وعلق عليها،"كل سنه وانتي طيبه يا غالية"، وكان الثنائى قد جمعهما أكثر من عمل سويا، من بينهم، "حديث الصباح والمساء"، وفيلم "اوعى وشك".
منه شلبى
منة شلبى، تصور حاليا دورها فى فيلم " "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى، والذى بدأ تصوير الفيلم الأسابيع الماضية، حيث صور عدة مشاهد جمعته مع بطلة العمل منة شلبى داخل استوديو شريف عرفة فى منطقة أكتوبر، وبدأ هنيدى وفريق العمل تصوير عدد من المشاهد الخارجية منها شوارع القاهرة والمستشفيات وخلافه.
ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الاحداث نجد هنيدي يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.
فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
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