شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد ترقص على الأغانى البدوية مع أصدقائها فى رحلتها إلى سيوة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها فيديو لها خلال رقصها علي الأغاني البدوية، حيث تقضى أجازتها الصيفية في واحة سيوة، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، كما نشرت صورا لها داخل مركب معلقة عليها قائلة "أهلا سيوة".





وكانت كشفت الفنانة الشابة مايان السيد تعرضها للتحرش علي يد زميل لها فى أحد أعمالها الفنية ولم تفصح عن اسمه، كما أكدت تعرضها للتحرش منذ عدة سنوات أيضا علي يد صديق لها، لافتة أن وقتها لم تكن مدركة لمعنى كلمة "تحرش"، مبدية ندمها على عدم اتخاذ أى إجراء وقتها.









وقالت خلال فيديو لها ظهرت به بحالة تأثر شديدة، عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انا مش هسكت تاني واي حد هيقولي كلمة وأنا ماشية فى الشارع هعمل بلاغ انا دلوقتي صوتي بقي مسموع بسبب البنات اللي اتكلمت وحكت عن تجاربها المؤلمة".