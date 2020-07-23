شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بلوك صيفى فى أحدث ظهور لها.. والجمهور: زى القمر مبتكبرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة سميرة سعيد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت به بإطلالة صيفية بقبعة وملابس ملونة، مما نال العديد من الإعجابات و التعليقات لها، وقال أحد المعلقين :" زي القمر مبتكبرش".



سميرة سعيد

وكان نشر شادى نابلسى ابن النجمة سميرة سعيد، صورة له مع والدته الديفا يتجولان فى شوارع نيويورك وعلق عليها:" زيارة لم تدم طويلا لكنها كانت تجربة جديرة بالاهتمام".

من ناحية أخرى، انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "زعلنا من بعض" استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان محمد يحيى، توزيع أمير محروس.

Advertisements

عبرت الديفا سميرة سعيد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن مدى عمق حزنها على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، مشيرة إلى أنها تعرفت على الجداوى منذ أن استقرت فى مصر.

وقالت سميرة سعيد أن رجاء الجداوى كانت عفيفة اللسان وكاتمة أسرار، وكانت شيك فى كل شئ من الداخل والخارج وهو أمر نادر، فهى تربت على أداب وطباع وخصال أصبحت قليلة حاليا.

وأشارت سميرة سعيد إلى أن رجاء الجداوى كان لديها طاقة حب كبيرة جدا وكانت نشيطة تسافر وتحضر حفلات وأحداث فنية وتكريمات وحتى لو مشغولة بعمل تستغل وقت الفراغ ولو ساعة فى توزيع طاقة الحب والإيجابية على من حولها وتبادر دوما بالسؤال وتطمئن على محبيها.