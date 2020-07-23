شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب ارتداء مديحة حمدى للحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهرت خلال مشوارها الفنى الكبير بتقديم الأعمال الدينية والتاريخية، وبرعت فى تقديم دور الأم، وعرفت بصوتها الإذاعى المميز هى الفنانة القديرة مديحة حمدى الذى يحل اليوم عيد ميلادها، لقبت منذ طفولتها "بالطفلة النابغة"، حيث ظهرت موهبتها فى التقليد والتمثيل، ولأن دخول الوسط الفنى كان أمرا مرفوضا تماما عند والدها، لم تستطع أن تخرج موهبتها للنور إلا متأخرا، فالتحقت بمدرسة الراهبات الفرنسية، لكن ظل حلم التمثيل يراودها واستطاعت وهى فى المرحلة الثانوية أن تقف على خشبة مسرح الأوبرا القديم لتقدم مسرحية " زعيمة النساء " لتكون تلك هى المرة الأولى التى تقف فيها على خشبة المسرح.

التحقت بكلية التجارة وشاركت فى فريق المسرح بها، على الرغم من اعتراض والدها، لكن ظل والدها متخوفا من دخول عالم الفن ظنا منه أنه سيكون سبب فى إهمال دراستها، لكن وقفت والدتها بجانبها واستطاعت أن تقنع والدها بدخول مجال الفن، وبالفعل التحقت بعد ذلك بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وقدمت الكثير من المسلسلات الإذاعية، ومن ثم انتقلت إلى المسرح لتقدم أولى أعمالها المسرحية مع الفنان فؤاد المهندس، وشويكار وعبد المنعم مدبولى، فى مسرحية "السكرتير الفنى" من تأليف بديع خيرى ونجيب الريحانى وإخراج عبد المنعم مدبولى، ثم انتقلت للتليفزيون وقدمت العديد من المسلسلات منها "الدوغرى 90 ، وعائلة الدوغرى ، عائلات محترمة ، روعة الحب ، معسكر بنات".

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اشتهرت بتقديم الأعمال الدينية وبرعت فيها ومنها "رسول الإنسانية، القضاء فى الإسلام ، عمر بن عبد العزيز"، وقد صرحت فى أحد لقاءاتها أن كثرة الأعمال الدينية كانت سببا فى قرارها بارتداء الحجاب، حيث حفظت القرآن والكثير من الأحاديث، وشرط عليها زوجها أن هذا القرار لا يمكن الرجوع عنه أبدا، وقد حققت له شرطه ليومنا هذا، وابتعدت عن الوسط الفنى لمدة ستة أعوام وذلك بعدما اكتشفت مرض زوجها بالسرطان وقررت المكوث بجانبه.

وفى أحد لقاءاتها روت موقفا جمع بينها وبين الفنانة الراحلة فاتن حمامة، حيث قالت كنت أقدم عملا مسرحيا مع الفنان فاتن حمامة وهو "أريد هذا الرجل" وكان دورى هو الصديقة المقربة لفاتن حمامة، وكنت أريد أن أظهر بصورة مشرفة فذهبت على الفور للخياطة كى تخيط لى فستانا عل أحدث موضة، وبعد الانتهاء من الفستان ترددت فى ارتدائه خوفا من رد فعل فاتن حمامة فاستشرتها قبل الارتداء فقالت لى إن الدور الذى أقدمه دور شقى وسيكون الأنسب له ارتداء ملابس كاجول، وبالفعل قمت بارتداء ملابس الكاجول التى نصحتنى بها الفنانة فاتن حمامة.