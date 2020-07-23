شكرا لقرائتكم خبر عن أريانا جراندى تخطف الأنظار أثناء عودتها للعمل من جديد بإطلالة اعتيادية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت المغنية أريانا جراندى الأنظار مؤخراً أثناء ظهورها فى لوس أنجلوس، وتحديداً بعودتها للعمل، حيث ظهرت بإطلالة اعتيادية على غير العادة وفقاً لموقع harpersbazaar الذى كشف عن أن النجمة الشهيرة قررت العودة للعمل بتسجيل أحد أغانيها داخل الاستوديو وسلط التقرير الضوء على إطلالة النجمة ذات الـ27 عاما، حيث اعتادت جراندى على لفت الأنظار بإطلالات غريبة إلا أنها مؤخراً بدا عليها البساطة.



اريانا جراندى

وكان الحساب الرسمى لجائزة World Music Awards احتفل على موقع "إنستجرام"، نهاية الشهر الماضى بعيد ميلاد النجمة أريانا جراندى الـ27، ونشر حساب الجائزة العالمية مجموعة صور من الحفل العائلى الذى أقامته أريانا للاستمتاع بهذه المناسبة السعيدة، ومن بينها صورة تتبادل فيها النجمة قبلة مع صديقها دالتون جوميز.

يأتى هذا بعدما احتفلت النجمة أريانا جراندى، بمناسبة عيد ميلادها الـ27 فى أجواء عائلية، حيث حضر الحفل أفراد أسرتها وصديقها دالتون جوميز، إضافة إلى عدد من صديقاتها، وخلال الحفل تنكرت أريانا فى زى نجوم فيلم الرعب "Midsommar"، وقد زينت رأسها بباقات الورود، فيما شاركت صور الحفل مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

يشار إلى أن النجمة ليدى جاجا، كانت قد حرصت على تهنئة صديقتها النجمة أريانا جراندى، بمناسبة عيد ميلادها، التى أتمت عامها الـ27، الجمعة، حيث نشرت ليدى جاجا، صورة بالأبيض والأسود تجمعها مع أريانا، موضحة من خلالها رحلة تعارفها بصديقتها، كما وجهت لها رسالة مؤثرة لتهنئتها بهذه المناسبة السعيدة.