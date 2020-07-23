شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك لإنجى المقدم فى عيد ميلادها: "وحشتينى يا حلوة من جوا وبرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة صبا مبارك على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة إنجي المقدم عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت مجموعة صور تجمعهما مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة بحبك ووحشتينى.. يا حلوة من جوا وبرا".



صبا مبارك

وظهرت الفنانة صبا مبارك فى جلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" وسط الأشجار، ارتدت خلاله بلوزة صفراء اللون وبنطلون مائل إلى اللون الرمادى، وأرفقت صبا الصور بكلمات: "لما تكون بحالة صمت.. عقلك وروحك بكونو أقرب ما يمكن لبعض، والأفكار اللى ممكن تغير حياتك بتطلع قدامك واضحة، ومشاكلك اللى مفكر ما إلها حلول ممكن وزنها يصير أخف.. بس أنا اليوم أشعر بأننى مجازية".

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وتزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى للاجئين، شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عددا من الصور مع الأطفال اللاجئين، مؤكدة أن اليوم يعد يوم الأبطال الذى يسعون للحفاظ على أنفسهم وأسرهم.

ومن ناحية أخري تظهر الفنانة إنجى المقدم كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "30 مارس" للنجمة دينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد الفيشاوى، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية والتى جمعت بينها وبين أبطال العمل، ويعد التعاون الخامس بينها وبين دينا الشربينى، حيث قدمت معها فى شهر رمضان الماضى مسلسل "لعبة النسيان" بالإضافة إلى تعاونهما من قبل فى كل من مسلسل "حكايات بنات" فى جزءيه الثانى والثالث، ومسلسل "طرف تالت"، و"تحت الأرض".