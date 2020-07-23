شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة بعد كورونا.. ريا أبى راشد فى روما مع ابنتها لتصوير برنامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية اللبنانية رايا أبى راشد متابعيها بصور لأول رحلة لها بعد أكثر من 4 أشهر حجر منزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث سافرت لمدينة روما الإيطالية مع ابنتها لتصوير حلقة جديدة من برنامجها.



رايا ابي راشد

وعلقت رايا أبي راشد علي الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "لا هذه ليست صور قديمة.. أرسل لكم الحب من موقع السفر الأول منذ كوفيد 19، شعرت بغرابة بعض الشيء لوجود روما فارغة جدًا".





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وكانت حرصت ريا أبى راشد على الاحتفاء بمناسبة عيد زواجها التاسع من رجل الأعمال الإيطالى فاليريو كامارانو، وذلك من خلال نشر عدة صور تجمعهما معاً في مكان لقائهما الأول بمدينة روما الإيطالية.

ونشرت المذيعة الشهيرة ريا عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، 3 صور، وعلقت عليها بكتابة : "زوجي يكره التظاهر بالصور، وهو يفعل ذلك من أجلي، ودائما ما ينتهي هذا بالضحك"، ثم أضافت: "أنا محظوظة بما يكفي لأكون في زواج مبني على حب ودعم بعضنا البعض.. أتمنى حقا ذلك للجميع.. أحبك حبيبي، خاصة في وضعية صورك الغاضبة".

وذلك يأتي بعدما أثارت جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا حول ما إذا كانت أجرت عمليات تجميل من عدمه مؤخرا، حيث شاركت الإعلامية ريا أبى راشد متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها للتعليق على ما أثير على السوشيال ميديا.