شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تقدم شخصية "باربى" فى فيلم للأطفال كتب فكرته طلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الفنانة هنا الزاهد على التحضير لبطولة فيلم جديد للأطفال تقدم فيه شخصية الدمية الشهيرة "باربى"، ليكون الفيلم الأول من نوعه فى مصر، حيث تعد هنا الزاهد من الفنانات اللاتى يمتلكن شعبية كبيرة لدى الأطفال إضافة إلى أن الكثيرين يشبهوهونا بـ "باربى" وهو ما دفعها للأقدام على تقديم هذا العمل.

المفاجأة فى هذا الفيلم أن صاحب فكرته هو الفنان الراحل طلعت زكريا الذى يعد فى مقام والد هنا بعدما تربت معه سنوات كثيرة، حيث كان متزوجا من والدتها، وكان يرى هنا دائماً فى شكل "باربى" وجاءته الفكرة فى عام 2018 وكتبها وطلب من هنا الزاهد تقديمها وهو ما وافقت عليها وبدأت فى التحضير لها حيث يكتب سيناريو الفيلم فادى أبو السعود وجارى الاستقرار على الاسم والمخرج.



هنا الزاهد وطلعت زكريا

ومن المقرر أن يقوم صناع الفيلم الذى تقف على إنتاجه شركة سينرجى فيلمز، بعمل إهداء للفنان الراحل طلعت زكريا فى بداية تتر الفيلم بعد تصويره، وذلك بعدما رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر من العام الماضى بعد صراع مع المرض

وفى سياق متصل تنتظر هنا الزاهد طرح فيلمها الجديد "الغسالة" فى عيد الأضحى المقبل، وهو تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.