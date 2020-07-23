شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تغازل صلاح بعد تتويجه بلقب الدورى الإنجليزى: بحب الواد القمر ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هالة صدقى على تهنئة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بمناسبة إنجازه الأخير ممثلاً فى تتويجه ببطولة الدورى الإنجليزى، وذلك عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة له أثناء حمله اللقب، وعلقت عليها بكتابة كلمات غازلته فيها بقولها "صباح الانتصار وصباح اسم مصر عالى وعالى وعالى وبمو صلاح، بحب الواد القمر ده ربنا يسعده زى ما بيسعدنا جميعا، اسم عربى عالمى".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة هالة صدقى متابعيها قبل أيام من خلال فيديو شاركت به متابعيها على موقع إنستجرام عبر حسابها عليه تميزت خلاله بمدي سعادتها أثناء الوقوف على شاطئ البحر، وعلقت بكتابة: "طاير يا هوي طاير على المينا رايح يا هوي تخبر قصه الهوي وتفتن علينا ، دائما يا بحر تخبى أسرارنا ولا عمرك تحكي اسرارنا".



هالة صدقى لـ محمد صلاح

كما قالت خلال الفيديو لمتابعيها "تعالوا نعمل مسابقة، قولوا لي البحر الحلو ده فين، أي بلد انا فيها دلوقتى".

Advertisements

وكانت داعبت الفنانة هالة صدقى، جمهوره ومتابعيها عبر حسابها على انستجرام، بفى وقت سابق حيث نشرت صورة لها من أحداث فيلم البوليس النسائى، الذى عرض عام 1988 وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وإلهام شاهين، التى جسدت فيها شخصية "الضابط"، موجهة رسالة للجمهور، قائلة: "اللى مش هيكتبلى تعليق حلو مضطرة أعمل فيه محضر".

فيلم البوليس النسائى بطولة إلهام شاهين، هالة صدقى، دلال عبد العزيز، سميرة محسن، أحمد بدير، عماد رشاد، فتحية قنديل، شروق وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسيناريو وحوار سلامة حسن، فاروق سعيد، سعيد محمد مرزوق، إخراج عبد العليم زكى.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات "فوزية وسامية ونادية" كل حلمهن الالتحاق بكلية الشرطة حتى يؤكدن على جدارة المرأة فى ذلك المجال، يتم التخرج وتلتحق كل منهم بإدارة مختلفة ففوزية "إلهام شاهين" تلتحق بإدارة المباحث العامة وتتولى التحقيق فى قضية سرقة الآثار، فى حين تلتحق سامية "هالة صدقى" بإدارة الجوازات وتفاجأ بسفر إحدى السيدات كثيرا وتكتشف أنها ضمن عصابة كبيرة لتهريب المخدرات، ونادية "دلال عبد العزيز" تقوم بالالتحاق بشرطة الأحداث وتتولى البحث فى إحدى قضايا أطفال الأحداث.