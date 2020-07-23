شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يتفاعل مع متابعيه بصور أثناء الدعاء بغرض الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من القلق أثارها النجم أميتاب باتشان منذ الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، وهو الأمر الذى دعا محبيه للدعاء لأسطورة التمثيل فى الهند، لما له من جماهيرية عريضة، وهى الصلوات التى لم تقف عند محبيه فقط، وإنما امتدت لـ اميتاب باتشان نفسه، حيث نشر صورة مجمعة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.



اميتاب باتشان

وكان نشر النجم العالمي أميتاب باتشان، الذي يعالج حاليًا بعد إصابته بكورونا COVID-19 في مستشفى نانافاتي في مومباي مع ابنه ابهيشيك باتشان وزوجة ابنه ايشواريا راي باتشان، صورة جديدة ظهر فيه النجم مرسوم وبجانبه طبيب، وعلق عليها "يعملون بلا كلل ولا هوادة أو أنانية للحفاظ على حماية الآخرين".

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وفي وقت سابق، تحدث الفنان العالمي أميتاب باتشان عن آخر تطورات حالته الصحية، الخميس، معربًا عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وإنستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتناني ليس له حدود".

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له الفنان الهندي في أحد المستشفيات فقال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".