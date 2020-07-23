شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح "البوستر" الرسمى لألبوم "صاحبة رأى" وتصدر أغنية ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بالبوستر الرسمى لألبومها الجديد "صاحبة رأى"، الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس المقبل، حيث تظهر فيه إليسا بإطلالة كلاسيكية، وهى ترتدى ملابس باللون الأسود، وأمامها حبة من فاكهة الرومان، وعلقت على الصورة قائلة، "الغلاف الرسمي لألبومي الجديد صاحبة رأى.. الأغنية الرئيسية فى الساعة 2 مساء اليوم على أحد تطبيقات الموسيقى، وسيصدر الألبوم فى 1 أغسطس".



بوستر إليسا

إليسا كانت قد نشرت خلال الأيام الماضية، العديد من الصور، والبوسترات لألبومها صاحبة رأى، وهى البوسترات التى أثار ت حالة من الجدل بسبب جرأتها، ولكنها أعلنت اليوم، أن هذا البوستر هو الرسمى لألبومها "صاحبة رأى".

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وكانت إليسال إصدار ألبومها الجديد "صاحبة رأى" فى الوقت الذى يواجه فيه لبنان تحديات عديدة، ويأتى إصدار الألبوم لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوق فى إحلال السلام والسعادة للعالم، مشيرة إلى أن أغنية صاحبة رأى ستطرح الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيروت على قناة روتانا.

وأوضحت إليسا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صباح اليوم "2020 ليست سنة عادية ... العالم يتغير، وبلدى لبنان يواجه أخطر أزمة له على جميع المستويات، لكن بالرغم من كل شىء، قررت أن أفعل ما بوسعى: الاستثمار فى الأمل.. وبغض النظر عن الوضع وكل التحديات، قررت أن أصدر ألبومى، لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوق فى إحلال السلام والسعادة للعالم".

وفى وقت سابق، أعلنت النجمة اللبنانية إليسا الموعد النهائى لطرح ألبومها الجديد "صاحبة رأى" يوم السبت 1 أغسطس، أما الأغنية الرئيسية وتحمل اسما لألبوم فسوف تطرحها الخميس 23 يوليو، وعبر متابعيها عن سعادتهم الشديدة و انتظارهم للألبوم بفارغ الصبر.