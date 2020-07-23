حاولت وضعه في مستشفى أمراض عقلية.. زوج كيم كاردشيان يخرج عن صمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف كاني ويست، زوج كيم كاردشيان، عن أمور شخصية بشأن تفكيره في إجهاض زوجته لابنته الكبرى "نورث".

ونشر برنامج MBC TRENDING فيديو لـ "ويست" أثناء قيامه بجولة بعدما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، ظهر فيه وهو يبكي.

وقال "ويست" في مقطع الفيديو، إنه يشجع الأهالي على عدم التفكير في الإجهاض، كما كشف عن نيته تقديم مليون دولار لكل عائلة أمريكية تتخلى عن فكرة الإجهاض في حال فوزه.

وتابع: "والدي كان مشغولا للغاية، فطلب من والدتي أن تجهضني، ولولاها لما كان هناك كاني ويست".

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وفي تصريح صادم، قال: "أثناء حمل كيم، فكرنا في إجهاض ابنتي الكبرى نورث"، ليضيف باكيا: "كدت أقتل ابنتي".

هذا التصريح أغضب "كيم" بشدة، وصرحت لمصدر ببرنامج Et بنسخته الأمريكية، أنها تعلم أن نورث ستشاهد الأمر، وهذا أمر محزن.

ويبدو أن حالة التوتر بين الثنائي الشهير، وصلت لذروتها، إذ أعلن كاني ويست في عدة تغريدات تفاصيل خاصة بحياتهما، منها اتهامه لزوجته "كيم" أنها أرادت وضعه في مستشفى للأمراض العقلية.

كما أضاف في تغريدة أخرى، أنها كانت تحاول السفر مع طبيب، وتحبسه في المنزل، ولكنه بكى بشدة بشأن إنقاذ بناته، وبعدها قام بحذف التغريدات.

كيم كاردشيان تزوجت من كاني ويست عام 2012، وأنجبا 3 أبناء هم "نورث"، "سينت"، وشيكاجو".