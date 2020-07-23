مفيد عاشور يكشف لمصراوي تفاصيل الحالة الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان مفيد عاشور، إن والد زوجته الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة بصحة جيدة.

وأكد "عاشور" في تصريح لمصراوي، أن الفنان الكبير كان ينوي السفر للساحل الشمالي، لقضاء فترة راحة بعد كم الضغوطات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ولكنه لم يسافر كما أشيع.

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وتابع: "أصيب الفنان الكبير بدوخة بسيطة بسبب التهاب في الأذن الوسطى، فقرر عدم السفر خلال الفترة الحالية، وهو بصحة جيدة والحمد لله".

وكان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قد أثار الجدل بتصريحاته بأحد البرامج، بعدما أكد أنه يشعر بنوع من قلة التقدير، كما أنه بعد كل هذا التاريخ الفني يشارك في الأعمال كضيف شرف، وأعلن أنه لن يقبل هذه النوعية من الأعمال بعد الآن.

ويعتبر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة من أشهر نجوم الفن، وله عدد من الأعمال التي لا تنسى، أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "جحا المصري"، "أرض الخوف"، "عمر بن عبدالعزيز"، وغيرها.