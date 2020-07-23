نبيل الحلفاوي في ذكرى ثورة يوليو: "كل سنة ومصر طيبة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان نبيل الحلفاوي، بعيد ثورة يوليو الـ 68، والذي يحتفل به الشعب المصري في 23 يوليو من كل عام.
وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ذكرى ثورة 23 يوليو، كل سنة وانتم طيبين ومصر طيبة، ملحوظة: التويتة ليس لها توابع من نقاش أو جدال، فصاحبها قد كرر في معظم سنوات عمره كل ما يمكن أن يقال في هذه المناسبة وما عاد يحتمل المناهدة، شكرا لتفهمكم".
من ناحية أخرى، يستعد الفنان نبيل الحلفاوي، في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، وهو من بطولة خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي.
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