هاني رمزي يعلق على صورة محمد صلاح بعلم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: احتفل الفنان هاني رمزي، بصورة محمد صلاح وهو يحمل العلم المصري، أثناء تتويج فريقه بالدوري الإنجليزي. ونشر "رمزي" صورة لمحمد صلاح أثناء التتويج، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقا: "صعوده بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي فخر مصر والعرب عن حق". وصعد النجم المصرى محمد صلاح، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة الـ 19 في تاريخه.

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