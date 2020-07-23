فيديو.. فريق عمل "علاء الدين" يحتفل بعيد ميلاد أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل فريق عمل مسرحية "علاء الدين" بعيد ميلاد الفنان أحمد عز، والذي يوافق 23 يوليو.

ونشر الفنان محمد ثروت، مقطع فيديو للحظات الاحتفال، على خشبة المسرح أثناء البروفة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ويستعد فريق عمل مسرحية "علاء الدين" لعرضها خلال الفترة المقبلة، وهي من بطولة أحمد عز، محمد ثروت، محمد جمعة، تارا عماد، هشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري.

الفنان أحمد عز من مواليد 23 يوليو، ويعتبر من أبرز نجوم الصف الأول، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "ولاد رزق"، "مسجون ترانزيت"، "بدل فاقد"، وغيرها.