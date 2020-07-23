تركي آل شيخ يعرض على عبد الرحمن أبو زهرة فرصة عمل في فيلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، على الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة المشاركة في فيلمه الجديد.
كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على الفيسبوك: "بتشرف إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة يكون له دور في الفيلم اللي شغال عليه الآن، إذا شرفنا ووافق على الورق".
وانهالت عليه التعليقات من الجمهور الذي عبر عن تقديره لمشوار وقيمة الفنان عبد الرحمن أبوزهرة.
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