مي كساب تتفاعل مع هاشتاج "كلنا الجيش المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تفاعلت الفنانة مي كساب، مع هاشتاج كلنا الجيش المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر. وعلقت: "الأسوأ في عمري كله 2011 ، 2013 ، 2020 مش ممكن الأحداث لكي الله يا مصر رغم أنف الحاقدين محفوظة ليوم الدين، كلنا الجيش المصري، وتحيا مصر". ووافق مجلس النواب في اجتماعه يوم الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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