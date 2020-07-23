تراند اليوم : فيديو| صدمة ممثلة مصرية على الهواء بعد وفاة شقيقها



انهارات الممثلة المصري المعتزلة، ميار الببلاوي في البكاء في أول ظهور تليفزيوني لها بعد وفاة شقيقها، الذي رحل عن العالم قبل يومين.

ورثت الببلاوي عبر برنامجها "أنا حوا" على فضائية "النهار" بعبارات مؤثرة باللهجة الصعيدية، لكنها لم تتمالك دموعها، قبل أن تطلب أن تخرج في فاصل.

وبعد عودتها، توجهت الببلاوي بمجموعة من النصائح للاستعداد للموت الذي لا يفرق بين صغير أو كبير.

كانت الببلاوي أعلنت عن وفاة شقيقها، عبر حسابها على موقع "فيس بوك" وكتبت قائلة: "توفي إلى رحمة الله أخويا الغالي علاء، هموت عليك يا نور عين أختك، يا رب الصبر من عندك، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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واعتزلت الببلاوي التمثيل منذ سنوات، وخلال مسيرتها الفنية شاركت في عدد كبير من الأعمال في السعودية مما جعلها تجيد اللهجة السعودية. واتجهت إلى تقديم البرامج التلفزيونية، بعد أن ارتدت الحجاب، وتعمل حاليًا في تقديم البرامج الدينية والاجتماعية.