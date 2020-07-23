فيديو.. منى عبدالغني تكشف تفاصيل نقلها للمستشفى

قالت الإعلامية منى عبدالغني إنها تعرضت، الإثنين الماضي، عقب انتهاء حلقة برنامجها الستات ميعرفوش يكدبوا، لهبوط في الدورة الدموية ما تطلب نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قالت منى عبدالغني خلال البرنامج والمذاع عبر شاشة قناة CBC:

بالصدفة كانت حلقة اليوم عن المسعفين ودورهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى أن ابنها نقلها بسرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط تعاون من جانب المسعفين والعاملين بالمستشفى.

وطمأنت منى عبدالغني الجمهور على حالتها الصحية بعد انتهاء الحلقة، حيث وجهت رسالة شكر وتحذير بعد تعرضى لهبوط حاد.. ربنا يشفى كل مريض.

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يذكر أن الفنانة منى عبدالغني تقدم برنامجًا يوميًا على قناة cbc بعنوان الستات ميعرفوش يكدبوا، وتشارك في تقديمه مفيدة شيحة وسهير جودة.