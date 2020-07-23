كريم العمري يواصل تصوير حكايات بنات الجزء الخامس

يواصل الفنان كريم العمري تصوير مسلسله الجديد "حكايات بنات" الجزء الخامس، والذي من المقرر عرضه قريبا على إحدى القنوات الفضائية يشار إلي ان تتناول أحداث المسلسل حياة أربعة فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن. وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن. وكان حقق كريم في الجزء الرابع من المسلسل نجاحا كبيرا ماجعل الجمهور يشيد بدوره ويتصدر تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه. وقت عرضه. الجدير بالذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، رمزي لينر، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

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