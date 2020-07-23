تفاصيل.. "فلفل أحمر" أحدث أغاني مي سليم

انتهت الفنانة مي سليم، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم فلفل أحمر، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة الماضية. وأغنية فلفل أحمر من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان وتوزيع محمد شفيق وإنتاج أحمد عاطف. Advertisements يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت مؤخرًا ألبوم بعنوان ولا كلمة، ويضم الألبوم على 10 أغنيات، ومن أبرزهم: قبول ربانى، ابن الاصول، المجني عليها، صورتة حبيبتي، حبايبة كتير، قسمة ونصيب، اطمنت على نفسي، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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