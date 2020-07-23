فيديو.. شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان"توتة توتة"

طرحت المطربة شاهيناز أحدث فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "توتة توتة"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتم طرحها على قناة "مزيكا الفضائية" وجميع المتاجر الإلكترونية.

الأغنية كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين، إخراج إسلام عبداللطيف، وظهرت

"شاهيناز" في الفيديو كليب بلوك جديد في الشكل والأداء وامتد التجديد أيضًا إلى تفاصيل العمل من الكلمات واللحن والشكل الموسيقي.

حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي

كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين.

يقول مطلع الأغنية:

داللي كان منايا

يبقي في يوم حبيبي

تمت الحكاية

بقا ملكي ونصيبي

في الرايحة أنا عيني عليه

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في الجاية أنا عيني عليه

ده خطفني بسحر عنيه

وخلاص دبلتي في ايديه

توتة توتة

قلبي في حبه دايب

عاوزة أسمع زغروطة

عقبال كل الحبايب

تمت الحكاية

بقا ملكي ومن نصيبي

اللي خطفني بسحر عنيه

ما خلاص دبلتي في ايديه