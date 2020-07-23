الثلاثاء.. فرقة الإخوة أبو شعر ينشدون في ساقية الصاوي

تقدم فرقة الإخوة أبو شعر حفلي إنشاد دينى جديدين يوم الثلاثاء المقبل، 28 يوليو، على مسرح النهر، وذلك في تمام الساعة السادسة والثامنة والنصف مساءً.

"الإخوة أبو شعر"، فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبو شعر"، ووالدهم الشيخ المنشد

موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى، وجعلوا شعار فرقتهم "مثال نعل رسول الله محمد بن عبدالله"، الذى يضعونه على صدورهم كعلامة وإشارة إلى ارتباط الفرقة بالرسول صلّى الله عليه وسلم.

ويشار إلى أن حفلات ساقية عبدالمنعم

الصاوي تقام مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة التى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز الـ25% وإجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية أن تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.