الليلة.. ستروبيري سوينج تقدم حفلا غنائيا بساقية الصاوي

يقدم فريق "ستروبيرى سوينج" حفل بوب روك بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء اليوم، الخميس الموافق 23 من يوليو، بقاعة النهر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويشار إلي ان تعد ستروبيرى سوينج هى أول فرقة معترف بها

من فرقة كولدبلاى العالمية لتؤدى أغانى كولدبلاى فى الشرق الأوسط.

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ويذكر ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء

من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.