بالصور.. دار أزياء فالنتينو يجسّد الصفحة البيضاء في مجموعة متفردة لخريف وشتاء 2020

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وأعلنت الدار الإيطالية العريقة في بيانها التعريفي عن هذه المجموعة أنها حرصت على تنفيذ تصاميم يسكنها الجسد ويجعل الحياة تدب فيها. وجسدت أزياء المجموعة البيضاء فكرة النقاوة في عالم صبغه المرض بوشاح أسود حالك.

انطلق مصمم الدار من فلسفة “الإنسانية تزرع بذور الولادة من جديد ليجسّد الصفحة البيضاء لهذه الولادة الجديدة، فأتت تصاميمه ناصعة البياض كورقة تنتظر أن تمتلئ بالأفكار والكلمات”.



اقتصرت مجموعته هذه على 15 تصميماً تم تقديمها من خلال فيلم مصوّر مدته حوالي 13دقيقة. وهي أتت كردّ مباشر على الحجر والعزل الذي عاشه سكّان العالم نتيجة انتشار وباء كورونا منذ بداية العام الجاري.

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وقال المصمم عن مجموعته التي حملت عنوان “من نعمة وضوء” Of Grace and Light: “الخياطة الراقية مصنوعة من أحاسيس وأحلام”.



وقد شكّل تنفيذ هذه التصاميم تحدياً بالنسبة لفريق العمل الذي قام بتنفيذها في ظروف استثنائية فرضها انتشار وباء كورونا. لكن النتيجة أتت على قدر الأحلام، فقد غلب عنصر الضخامة على الإطلالات التي تمّ تنفيذها بخامات التول والحرير والأورغنزا، كما دخل عليها الريش والأزهار والربطات والشراريب.

وقد تحوّلت الأزياء إلى تحف تجلّت كل أناقتها في فيلم صوّر للمناسبة وحمل توقيع المخرج كينك كنايت، الذي استطاع أن يترجم رؤية دار Valentino لأحلام اليقظة وما تحمله من إيجابيّة يحتاجها عالمنا في هذه الأوقات العصيبة

تأسست شركة ملابس فالنتينو في عام 1959 من قبل فالنتينو غارافاني في الوقت الحاضر هي جزء من مجموعة أزياء فالنتينو. استلم كل من ماريا غراتسيا شيوري و بيير باولو بيكيولي بإدارتهما الخلاقة مقعد اليساندرا فاكينيتي كمصمم مبدع. يقع المقر الرئيسي لفالنتينو في ميلانو.